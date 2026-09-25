Selección de Panamá iguala con India en encuentro amistoso

El Sree Kanteerava de Bangalore fue testigo del empate 1-1 entre la Selección de Panamá e India , en el primer amistoso de la Gira Asiática. El encuentro también marcó el debut internacional de cinco futbolistas panameños: Marcos de León, Joseph Jones, Jair Modelo, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

El onceno indio tomó ventaja en el partido gracias a un gol de Ryan Williams al minuto 41', sorprendiendo a la defensa panameña, principalmente a los centrales tras un pase largo.

¡Empate! India y la selección de Panamá empataron 1-1 en partido amistoso. Omar Valencia anotó por Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/RsoIVx31r4

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Iniciando la segunda parte, Thomas Christiansen realizó tres variantes con Michael Amir Murillo, Omar Valencia y Azarías Londoño, buscando darle otra cara al equipo.

El empate llegó al minuto 68', gracias a un golazo de Omar Valencia desde larga distancia, con un potente remate que resultó imposible de detener para el guardameta Gurpreet Singh.

Luego del gol, los panameños siguieron insistiendo con remates de Víctor Griffith al palo y otro de Carlos Harvey que fue atajado por el portero.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá?

Los canaleros volverán a jugar el próximo jueves 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en el Estadio Internacional de Yokohama (1:10 a.m).

Posteriormente, jugarán ante el ganador del encuentro entre Japón y Ecuador, el 5 de octubre.