Selección de Panamá y sus debutantes en el duelo ante India

La Selección de Panamá presentará varias caras nuevas en el amistoso internacional ante India, que se disputará este viernes en el Sree Kanteerava Stadium de Bangalore , donde cinco futbolistas tendrán la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de la selección mayor como titulares.

Los debutantes serán Marcos de León, Joseph Jones, Jair Modelo, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez , quienes forman parte del once inicial elegido por Thomas Chrisitiansen para este compromiso.

El arquero Marcos de León, jugador del Sporting San Miguelito, será uno de los encargados de iniciar esta nueva etapa con la selección. A él se suman Joseph Jones, Jair Modelo y Daivis Murillo del CD Plaza Amador, quienes también tendrán sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Panamá.

Otro de los estrenos será el del delantero Mijahir Jiménez del New York Red Bull, quien completa el grupo de cinco futbolistas que harán su debut internacional con la selección mayor.

Los cinco debutantes de la Selección de Panamá