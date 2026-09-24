Estevis López con gol lidera triunfo de Panamá Sub-17 ante Australia

La Selección Panamá Sub-17 comenzó con el pie derecho su gira de preparación en España al imponerse 1-0 sobre Australia con gol de Estevis López , en un encuentro amistoso disputado este jueves en el Mediterranean Sport Hub Salou, en Tarragona .

El único tanto del partido llegó al minuto 62 , cuando Estevis López apareció para darle la ventaja al conjunto dirigido por Felipe Baloy . El mediocampista volvió a ser protagonista con la camiseta nacional y se convirtió en el autor del gol que marcó la diferencia ante los australianos.

El encuentro representó una prueba importante para Panamá, que continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, torneo que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Estevis López, nuevamente decisivo

El jugador del Veraguas United ha tenido participación importante en el proceso de esta generación. En la fase de clasificación, el volante también había marcado en la victoria de Panamá sobre Aruba y ha sido incluido entre los principales jugadores del plantel dirigido por Baloy.

El triunfo ante Australia forma parte de una serie de partidos que Panamá disputará en territorio español como preparación mundialista. El próximo compromiso será este sábado 26 de septiembre ante Marruecos, también en Salou, mientras que posteriormente enfrentará al CF Tortosa Ebre el martes 29.

Panamá ya tiene definido su camino en Qatar 2026: estará en el Grupo A junto al anfitrión Catar, Grecia y Egipto. El debut mundialista será el 19 de noviembre ante Catar, antes de enfrentar a Grecia y cerrar la fase de grupos contra Egipto.