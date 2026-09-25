Selección de Panamá: XI de Thomas Christiansen vs India en la gira asiática

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, reveló el once inicial para su encuentro ante India en el Sree Kanteerava, Bangalore.
Tras el choque ante India, los canaleros jugarán ante Nueva Zelanda el 1 de octubre y cerrarán ante el ganador del duelo entre Japón - Ecuador el 5 de octubre.
El partido entre India y Panamá se jugará a las 9:00 a.m. por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes.
Alineación de la Selección de Panamá vs India
Marcos de León, César Blackman, Jair Modelo, Eduardo Anderson, Joseph Jones, Víctor Griffith, Daivis Murillo, Giovany Herbert, Rafael Mosquera, Mijahir Jiménez y Tomás Rodríguez.