Selección de Panamá: XI de Thomas Christiansen vs India en la gira asiática Foto: FPF

Thomas Christiansen , entrenador de la Selección de Panamá , reveló el once inicial para su encuentro ante India en el Sree Kanteerava, Bangalore.

Esta alineación se convierte en la primera oficial luego de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. La gira que contará con tres compromisos, será una prueba para los jugadores jóvenes que buscan demostrarle al técnico que merecen estar en la Selección mayor en un nuevo proceso.

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Tras el choque ante India, los canaleros jugarán ante Nueva Zelanda el 1 de octubre y cerrarán ante el ganador del duelo entre Japón - Ecuador el 5 de octubre.

El partido entre India y Panamá se jugará a las 9:00 a.m. por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes.

Alineación de la Selección de Panamá vs India

Marcos de León, César Blackman, Jair Modelo, Eduardo Anderson, Joseph Jones, Víctor Griffith, Daivis Murillo, Giovany Herbert, Rafael Mosquera, Mijahir Jiménez y Tomás Rodríguez.