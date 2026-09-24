Juegos Suramericanos 2026: Gianna Woodruff gana oro con récord incluido

La atleta panameña Gianna Woodruff se apuntó con el oro en los 400 metros vallas, luego de una actuación dominante e impecable en la final de los Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe.

Woodruff llegó con una alta expectativa a la final de su disciplina y se mostró sólida una vez más, consiguiendo un tiempo de 54.11 segundos, firmando así un nuevo récord de la competición.

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Sigue dejando huellas Gianna Woodruff

Campeona de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con récord incluido.

Campeona de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con récord incluido.

Campeona de Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con récord incluido.

Gianna Woodruff se unió a Nathalee Aranda (salto de longitud ) y Chamar Chambers (800m planos) con los 3 oros panameños en la edición XIII de los Juegos Suramericanos.

Un ciclo olímpico impresionante de Woodruff, que ahora espera llevar a lo más alto a Panamá con su talento y esfuerzo en Lima 2027, los próximos Panamericanos.