ATLETISMO Deportes -  24 de septiembre de 2026 - 17:58

Juegos Suramericanos 2026: Gianna Woodruff gana oro con récord incluido

La panameña Gianna Woodruff firmó una actuación impresionante en la final de los 400 metros vallas en la final de los Juegos Suramericanos 2026.

Juegos Suramericanos 2026: Gianna Woodruff gana oro con récord incluido

Juegos Suramericanos 2026: Gianna Woodruff gana oro con récord incluido

FOTO: ColimpicoPA

La atleta panameña Gianna Woodruff se apuntó con el oro en los 400 metros vallas, luego de una actuación dominante e impecable en la final de los Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe.

Woodruff llegó con una alta expectativa a la final de su disciplina y se mostró sólida una vez más, consiguiendo un tiempo de 54.11 segundos, firmando así un nuevo récord de la competición.

Sigue dejando huellas Gianna Woodruff

  • Campeona de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con récord incluido.
  • Campeona de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con récord incluido.
  • Campeona de Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con récord incluido.

Gianna Woodruff se unió a Nathalee Aranda (salto de longitud ) y Chamar Chambers (800m planos) con los 3 oros panameños en la edición XIII de los Juegos Suramericanos.

Un ciclo olímpico impresionante de Woodruff, que ahora espera llevar a lo más alto a Panamá con su talento y esfuerzo en Lima 2027, los próximos Panamericanos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Suramericanos 2026: Ian Romero gana bronce en taekwondo

Juegos Suramericanos 2026: Nathalee Aranda conquistó el primer oro de Panamá

Juegos Suramericanos 2026: Luchador Ángel Cortés se queda con la medalla de plata

Recomendadas

Últimas noticias