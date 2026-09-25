Selección de Panamá vs Nueva Zelanda: Fecha, hora y dónde ver amistoso FOTO: FPF

Después del empate 1-1 ante India en el Sree Kanteerava de Bangalore, la Selección de Panamá viajará a Japón para jugar contra Nueva Zelanda en la Gira Asiática.

Los canaleros tratarán de recuperarse del empate donde Omar Valencia marcó un golazo, mientras que Nueva Zelanda también buscará un resultado positivo tras igualar 2-2 con Palestina, aunque antes de Panamá tendrá como rival a China el 27 de septiembre.

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