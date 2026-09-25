Selección de Panamá vs Nueva Zelanda: Fecha, hora y dónde ver amistoso

Después del empate 1-1 ante India en el Sree Kanteerava de Bangalore, la Selección de Panamá viajará a Japón para jugar contra Nueva Zelanda en la Gira Asiática.
La apuesta por chicos jóvenes se vio en el partido ante India, donde debutaron cinco jugadores con el equipo mayor de Panamá: Marcos de León, Joseph Jones, Jair Modelo, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Selección de Panamá vs Nueva Zelanda
- Fecha: Jueves, 1 de octubre de 2026
- Hora: 1:10 a.m.
- Lugar: Estadio Internacional de Yokohama
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Deportes y el YouTube de RPC Deportes