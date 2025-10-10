Thomas Christiansen: "El diferenciador fue que los jugadores se lo creían"

Thomas Christiansen , director de la Selección de Panamá , reconoció el trabajo de sus jugadores en la victoria 1-0 contra El Salvador en las Eliminatorias CONCACAF, con anotación de José Fajardo.

"Hemos generado buenas ocasiones de gol y el equipo se sintió cómodo, siendo el reflejo de los entrenamientos", inició el hispano danés tras conseguir la primera victoria de Panamá en el Estadio Cuscatlán por Eliminatorias.

"El diferenciador fue que los jugadores se lo creían, invirtieron más sobre el terreno de juego, sabían todo lo que se estaban jugando y cumplieron", agregó Thomas.

Thomas Christiansen valora el esfuerzo de sus jugadores

El entrenador de 52 años comentó que los futbolistas panameños estuvieron más comprometidos en una victoria muy trabajada contra los salvadoreños.

"Se vieron más comprometidos y felicito a los jugadores y a los panameños que están en casa. Los esperamos el martes en el Rommel Fernández ante Surinam", añadió.

"El equipo estaba físicamente bien y exigiéndole al contrario. Al final en una jugada del segundo tiempo conseguimos el gol y ahora tenemos tres finales importantes", finalizó.