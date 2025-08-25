Thomas Christiansen: "Hay que tener mucho respeto a los rivales", señala en ESPN

La selección de Panamá se prepara para los duelos ante Surinam y Guatemala del mes de septiembre y el entrenador Thomas Christiansen habló en exclusiva con ESPN sobre los últimos detalles.
Sobre Guatemala
"No hay partido que sea fácil, aunque tuvimos buen dominio de balón, algunas veces que nos acercamos a portería, se quedó en 1-0 y hay que tenerle mucho respeto a los rivales".
Thomas Christiansen sobre Carrasquilla
El entrenador de Panamá habló sobre Coco y su buen momento en México pero les pidió descanso en un partido.
"Carrasquilla iba a jugar 6 partidos seguidos antes del llamado y me comuniqué con su cuerpo técnico y dijimos que hubiera sido bueno descansar un partido, porque tuvo unas molestias musculares y puede recaer o tener ese riesgo".
Christiansen también conversó de Édgar Yoel Bárcenas sobre si llegará y comentó que si hay posibilidades y que llegaría con ritmo.
"La responsabilidad y obligación de meterse a un Mundial está allí y eso genera presión en el grupo de que lo necesitamos".