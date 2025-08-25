Thomas Christiansen: "Hay que tener mucho respeto a los rivales", señala en ESPN

La selección de Panamá se prepara para los duelos ante Surinam y Guatemala del mes de septiembre y el entrenador Thomas Christiansen habló en exclusiva con ESPN sobre los últimos detalles.

"Yo creo que los partidos se casa debemos ganarlos y afuera sumar puntos, pero sabemos que no lo pondrá fácil Guatemala, pero creo que con el apoyo de la gente vamos a sacar el resultado".

Sobre Guatemala

"No hay partido que sea fácil, aunque tuvimos buen dominio de balón, algunas veces que nos acercamos a portería, se quedó en 1-0 y hay que tenerle mucho respeto a los rivales".

Thomas Christiansen sobre Carrasquilla

El entrenador de Panamá habló sobre Coco y su buen momento en México pero les pidió descanso en un partido.

"Carrasquilla iba a jugar 6 partidos seguidos antes del llamado y me comuniqué con su cuerpo técnico y dijimos que hubiera sido bueno descansar un partido, porque tuvo unas molestias musculares y puede recaer o tener ese riesgo".

Christiansen también conversó de Édgar Yoel Bárcenas sobre si llegará y comentó que si hay posibilidades y que llegaría con ritmo.

"La responsabilidad y obligación de meterse a un Mundial está allí y eso genera presión en el grupo de que lo necesitamos".