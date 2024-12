Thomas Christiansen: "Nuestro principal objetivo son las eliminatorias"

Evolución de la Selección Panamá

"El tiempo da frutos de hace 20 años empezaron a mejorar. Lo que nosotros hace cuatro años ha sido la disciplina, compromiso, ideas y sobre todo que lo entiendan. En ese aspecto hemos crecido pero siempre ha habido talento, quizás muy verde que hay que pulirlos para mejorar".

"En España hay gente que saben lo que hemos cosechado, Copa América, Copa Oro, Final Four, los países de la zona muchos halagos de lo bien que lo estamos haciendo y eso es de agradecer y eso tiene un trabajo detrás".

Sorpresas en la Selección

"Fariña no estaba en los planes ni para ir a España porque tenía que ir a Francia. Le llamamos y esos dos partidos le hicieron bien. Fue una buena Copa América y eso le abrió las puertas donde está ahora". También dijo: "Necesitan tiempo para adaptarse al juego y era como un proceso, luego cuando estás en la Copa América y enfrentas a grandes jugadores él estaba concentrado y entregado al equipo.

Jugadores

"Tenemos unos 50, 60 jugadores que manejamos semanalmente, unos se meten por méritos propios otros que se salen por necesitad de juego... José Córdoba nos da lo que necesitamos, también estamos un poco cojos en el lateral izquierdo y en el carril izquierdo estamos trabajando en lo que necesitamos".

Lateral / Carrilero izquierdo

"Ahora también en México con la sub-23, necesitamos más de él (Omar Valencia) en el aspecto ofensivo y sobre todo en el aspecto defensivo y son cosa que tenemos que mejorar individualmente y con otras opciones. Si tuviéramos tres Yoel Bárcenas sería lo mejor.

"Kahiser, Carlos Harvey, me ha gustado en estos partidos ante Costa Rica, con Minnesota está jugando, hago el seguimiento para saber en qué forma está. También valoró que en su club juega de central, su toque de balón y en largo para sus pases a la espalda. "Ha mejorado en varios aspectos y tenemos que seguir creciendo con él".

Marzo

"Complicado porque somos una selección, no lo tenemos con nosotros, hay que estar en constante comunicación con los clubes, hablaremos directamente con los jugadores pero es difícil porque los clubes tienen sus propios trabajos".

Próximos partidos

"Supuestamente hay uno cerrado en enero (Panamá) con jugadores de la LPF o equipos que estén cerca, es un poco más alternativo a la Mayor pero vemos otros jugadores"

Andrés Andrade

"Sería precipitado, tendría pocos partidos pero prefiero tenerlo bien para los meses importantes para las eliminatorias". Añadió: "Lo importante es siempre incluir nuevos jugadores pero manteniendo la base. Es claro que nuestro principal objetivo son las eliminatorias. Añadió que para la Copa Oro tal vez vean minutos los que menos lo tienen".

Eliminatorias

"Va a ver sorpresas en la clasificación y no quiero ser de esos. Los partidos hoy en día no son fáciles. Si no estamos al 100 por 100 cualquier equipo nos puede complicar".

Nicaragua

"Es un buen equipo, equipo pelotero, nosotros tenemos que mostrar que somos Panamá y que necesitamos demostrar".

Delanteros

"Cuanto más jugadores estén fuera del país jugando, metiendo goles mejor para nosotros. Hemos ido dando más confianza a Eduardo Guerrero, yo creo que eso era que necesitaba, todavía necesita esos goles que metía en su anterior equipo, también siguiendo a Tomás Rodríguez y Gustavo Herrera con buen futuro".

Luis Mejía

"Ha echo un buen trabajo con el equipo, no ha jugado por "Kuty" pero en los entrenamientos ataja todo, tiene buenos movimientos, es una opción más. Él siempre quiere venir".

Medio campo

"Aníbal ya sabemos lo que nos da. Es un líder y referencia para todos, es importante tenerlo por su forma de liderar a los jóvenes. Si ha jugado Fulo y Coco he pensado que debían jugar ante Costa Rica, entró Godoy y nos dio pausa".

Deseos

"Para marzo estar en mejores condiciones físicas, jugadores con mayor ritmo y luego competirles con más suerte de cara a gol".