Thomas Christiansen: "Queremos competencia, si alguien se relaja queda fuera"

Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa luego del triunfo de la Selección de Panamá ante República Dominicana previo al viaje a los Estados Unidos.

"El partido salió en el sentido que hemos dado minutos, el tiempo justo, lo único que no estaba en nuestra mente era lo de Samudio, pudo jugar en el Rommel, que tuviera una pequeña contractura, no es grave. Lo importante era dosificar, me gustaría salir con mejor sensación. Fuimos capaces de meter cuatro goles, cometimos errores que hay que corregir y también exigir dentro del terreno de juego".

"El equipo no estuviera tan bien futbolística por el tema de cambio de táctica, el sistema, jugadores que no están acostumbrados, no tenemos los automatismos trabajados. Al final hacer 15 cambios en un partido no es para poder controlar las emociones en un partido de despedida donde los jugadores tienen la mente en otro sitio. Kadir ha podido estrenar su gol, Tomás, Waterman ha marcado y Griffith"

Fidel Escobar

"Yo cuando dije que había llegado en las mejores condiciones estaba hablando del peso, el ritmo uno se tiene que autoexigir en los partidos, no sólo Fidel. Era un partido amistoso pactado y eso quita esa tensión, presión, tenía otros objetivos, cada uno se toma el partido como se cree".

"Queremos competencia, si alguien se relaja queda fuera y así de claro. Puede ser Fariña, puede ser Ramos, puede ser Harvey, pueden ser varias opciones en ese puesto y se lo tienen que ganar, ahora tomaremos las decisiones de cara al Mundial y si vemos que uno está más apto pues jugará".

Kadir Barría

"Kadir ya sabemos el potencial que tiene, el talento que tiene y seguro que va a estar en algún Mundial, no sé para que fecha, es un jugador de futuro que primero tiene que adaptarse, no es fácil, los momentos, coordinar, presión cuando toca. Es un jugador que se mide con goles y en San Luis lo vamos a tener con nosotros".

Próximo amistoso

"A partir del partido ante Bosnia seguro que cada uno va a morir por jugar para buscar unos minutos en el Mundial. Yo voy a estar para exigirles al máximo, quien no responda no juega".

"Tenemos que preparar de cara al partido ante Ghana, coger esos automatismo, el equilibrio, frescura de cara a gol, pero saber que jugamos a tres días es complicado. Intentaremos hacer un gran partido.