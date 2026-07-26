Fórmula 1: Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría FOTO: EFE/EPA/TamasVasvari

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, repitió su victoria del año pasado al ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Triunfo en Fórmula 1 Norris, de 26 años, que salió desde la 'pole' logró su duodécima victoria en la F1 -la primera del año-, al imponerse por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

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LANDO NORRIS WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tYrJ7ZuI9C — Formula 1 (@F1) July 26, 2026 Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) concluyeron decimocuarto y decimonoveno, respectivamente, la última carrera previa al parón vacacional, que finalizará antes del penúltimo fin de semana de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.