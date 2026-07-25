Errol Spence Jr vs Tim Tszyu, EN VIVO velada desde Sídney, Australia

El estadounidense Errol Spence Jr se enfrenta en choque estelar de la velada de Premier Boxing Champions (PBC), al local australiano Tim Tszyu, desde Sídney, Australia.
La verdad ha llegado
¡LLEGADA AL ESCENARIO!— Deportes RPC (@deportes_rpc) July 26, 2026
Errol Spence Jr en su llegada al Afterpay Arena de Sídney, Australia para combate ante Tim Tszyu.
Sintoniza velada por RPC.#BoxeoRPC nolimit_aus pic.twitter.com/1MFRhOlMRd
BUD en el escenario
¡UN GRANDE PRESENTE EN AUSTRALIA!Terence Crawford presente en la velada de @premierboxing desde territorio australiano, en donde verá acción su antiguo rival Errol Spence Jr.nolimit_aus#BoxeoRPC pic.twitter.com/rbYLqYkSq4— Deportes RPC (@deportes_rpc) July 26, 2026
GRAN KO DE AOKUSO
¡KO IMPRESIONANTE!Con una explosiva mano izquierda en el décimo asalto, el australiano Paulo Aokuso noquea al dominicano Luis Antonio Tejeda.nolimit_aus #BoxeoRPC pic.twitter.com/CyR6JUUHjR— Deportes RPC (@deportes_rpc) July 26, 2026
Primera pelea
¡AUSTRALIA VS REPÚBLICA DOMINICANA!El australiano Paulo Aokuso se enfrenta al dominicano Luis Antonio Tejeda en el inicio de la cartelera desde Sídney.Choque de invictos en vivo por RPC.#BoxeoRPC @premierboxing pic.twitter.com/1iFs7IL9j1— Deportes RPC (@deportes_rpc) July 26, 2026
EN VIVO POR RPC
Sintoniza RPC con la velada desde territorio australiano.
¡EN VIVO!Ya arranca la velada desde Sídney, Australia, con Errol Spence Jr y Tim Tszyu en el choque principal.@LoMejorDelBoxeo #BoxeoRPC pic.twitter.com/aBQQlJwG3r— Deportes RPC (@deportes_rpc) July 26, 2026
La velada de PBC con Errol Spence Jr y Tim Tszyu
It's a Sydney Showdown tonight on PBC PPV! #SpenceTszyu TONIGHTOrder NOW https://t.co/FYSyJapqpR pic.twitter.com/bVoJwE55bX— Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 25, 2026