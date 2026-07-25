BOXEO Boxeo Internacional -  25 de julio de 2026 - 21:26

Errol Spence Jr vs Tim Tszyu, EN VIVO velada desde Sídney, Australia

Sigue en vivo velada de Premier Boxing Champions con Errol Spence Jr y el local Tim Tszyu en el combate estelar.

Errol Spence Jr vs Tim Tszyu

Errol Spence Jr vs Tim Tszyu, EN VIVO velada desde Sídney, Australia

El estadounidense Errol Spence Jr se enfrenta en choque estelar de la velada de Premier Boxing Champions (PBC), al local australiano Tim Tszyu, desde Sídney, Australia.

La verdad ha llegado

BUD en el escenario

GRAN KO DE AOKUSO

Primera pelea

EN VIVO POR RPC

Sintoniza RPC con la velada desde territorio australiano.

La velada de PBC con Errol Spence Jr y Tim Tszyu

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