 Mazatlán de Yoel Bárcenas empata y León de Ismael Díaz sufre goleada

En el estadio Caliente, de Tijuana, los Xoloitzcuintles del Tijuana del director técnico uruguayo Sebastián Abreu golearon 5-0 al León del panameño Ismael Díaz y del entrenador argentino Eduardo Berizzo. Mientras que el Mazatlán rescata un punto en la jornada.

El camerunés Frank Boya hizo el 1-0 para los Xoloitzcuintles con un remate de cabeza al minuto 12. Al 16, también con un testarazo, el ecuatoriano Jackson Porozo aumentó la ventaja a 2-0.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El 3-0 fue obra de Rafael Inzunza, al 29, con un disparo raso y frontal dentro del área. El argentino Ezequiel Bullaude anotó el 4-0 con un remate frente al arco, al 76.

El jamaicano Shamar Nicholson sentenció el 5-0 al 90+3 con un toque de pelota a bocajarro.

De esta manera, el Tijuana del Loco Abreu llegó a 16 puntos y el León se quedó con 11 unidades.

Ismael Díaz fue titular en este partido.

León sufre, Mazatlán rescata un punto y Juárez pierde

Con un gol del argentino José Paradela, Cruz Azul firmó con remontada su séptimo triunfo consecutivo al vencer 3-2 a Juárez, el viernes por la novena jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano en la que el Tijuana de Sebastián Abreu goleó 5-0 al León.

En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, Luka Romero adelantó 1-0 a La Máquina del Cruz Azul al minuto 2 con un tiro de zurda dentro del área.

Los Bravos de Juárez le dieron la vuelta al marcador en un lapso de cinco minutos. Rodolfo Pizarro hizo el 1-1 con un remate de cabeza, al 14. Raymundo Fulgencio consiguió el 2-1 con una volea a quemarropa, al 19.

El uruguayo Gabriel Fernández emparejó 2-2 por el equipo celeste con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina por izquierda, al 23.

Al 36, tras recibir un pase de talón de Romero, José Paradela apareció en el área y selló el 3-2 con un disparo frente al arquero.

Con este resultado, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón se mantuvo invicto y llegó a 23 puntos para tomar el liderato, a falta de lo que suceda el sábado con Monterrey, que tiene 21 unidades y recibirá al América.

El Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas empató 1-1 contra el Atlas con acción del panameño que recibió tarjeta amarilla.