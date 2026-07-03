MLB: José Caballero produce con el bate y alcanza las 20 bases robadas

Los Yankees de New York cortaron una racha negativa de siete derrotas en fila luego de vencer 5-2 a los Mellizos de Minnesota donde José Caballero aportó a la ofensiva.

El partido también marcado por la vuelta a la alineación de Tren Grisham que pegó un HR en su vuelta desde la lista de lesionados para abrir el marcador en la mismísima primera entrada. Además produjo con un elevado de sacrificio.

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Ben Rice sumó un cuadrangular de dos carreras para llegar a 24 en la temporada.

El panameño remolcó a Ryan McMahon en la séptima entrada con un sencillo al central ante los lanzamientos de Eric Orze. Luego se robó la segunda base para llegar a veinte en la campaña.

Números de José Caballero en el 2026

Este año batea para .247 con 8 cuadrangulares, 29 remolcadas y 689 de OPS.