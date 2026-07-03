MLB: José Caballero produce con el bate y alcanza las 20 bases robadas

Los Yankees de New York cortaron una racha negativa de siete derrotas en fila luego de vencer 5-2 a los Mellizos de Minnesota donde José Caballero aportó a la ofensiva.
Ben Rice sumó un cuadrangular de dos carreras para llegar a 24 en la temporada.
El panameño remolcó a Ryan McMahon en la séptima entrada con un sencillo al central ante los lanzamientos de Eric Orze. Luego se robó la segunda base para llegar a veinte en la campaña.
Números de José Caballero en el 2026
Este año batea para .247 con 8 cuadrangulares, 29 remolcadas y 689 de OPS.