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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 22:07

Mundial 2026: España vs Bélgica, un cara a cara con historia

La selección de España, invencible para Bélgica desde su derrota en los penaltis en México 1986 y ahora se verán las acaras en el Mundial 2026.

Mundial 2026: España vs Bélgica

Mundial 2026: España vs Bélgica, un cara a cara con historia

La selección de España ya se ha enfrentado en 23 ocasiones con Bélgica, a la que se medirá de nuevo en los cuartos de final del Mundial 2026 del próximo viernes y con la que se mantiene invicto en sus últimos ocho duelos, con cinco triunfos seguidos, desde la derrota española en los penaltis en México 1986.

Cara a cara con historia

El 22 de junio de 1986, también en los cuartos de final, en el estadio Cuauthemoc de Puebla, en México, los Diablos Rojos se impusieron por 5-4 desde los once metros a España, dirigida por Miguel Muñoz. En las penas máximas, Bélgica marcó las cinco por las cuatro de la ‘Roja’, a la que Jean Marie Pfaff le detuvo el lanzamiento a Eloy Olalla.

El partido zanjó los 90 minutos y la posterior prórroga con 1-1, con los goles de Jan Ceulemans en el minuto 35 y el empate de Juan Señor en el 85, para acabar en la tanda de penaltis y en la última derrota de la selección española contra el adversario con el que se reencontrará ahora el próximo viernes en Los Ángeles.

Desde entonces, no ha vuelto a perder España con Bélgica, que además ha ganado sucesivamente todos y cada uno de sus cinco choques más recientes: 0-2 el 1 de septiembre de 2016; 5-0 el 5 de septiembre de 2009; 1-2 el 15 de octubre de 2008, 0-2 el 8 de octubre de 2005 y 2-0 el 9 de octubre de 2004.

Además, después de México 1986, también igualó un choque, 1-1 el 29 de marzo de 1995, y ganó otros dos, por 1-4 el 17 de diciembre de 1994 y por 1-2 el 21 de junio de 1990, en el Mundial de Italia, en la primera fase, con goles de Gorriz y Míchel.

Un nuevo cara a cara en el Mundial 2026

En total, España y Bélgica se han enfrentado en 23 ocasiones, con 12 victorias españolas, seis triunfos rivales y cuatro empates, aunque, en los últimos tiempos la ‘Roja’ sólo perdió uno de sus once choques frente a los ‘Diablos Rojos’, el citado de México 1986.

FUENTE: EFE

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