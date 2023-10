Carlo Ancelotti: "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia"

Ganar mañana: "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia. Va a ser un partido competido e igualado. Jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades y con un ambiente que les va a empujar. Debemos repetir lo bueno que hicimos en Girona"

Overbooking en el centro del campo: "Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado. Ha jugado el primer aprtido de Champions, el derbi.... y los dos últimos no ha jugado porque hay una competencia muy grande. No tenemos ningún problema con él y él no tiene ningún problemas con nosotros. A veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho"

Modric: "Nada nuevo. No sé cómo explicarlo... es solo una decisión técnica que ha pasado en los dos últimos partidos. Puede cambiar... pero un día puede ser Camavinga, otro día Tchouaméni. No hay mucho que explicar porque cada partido hay alguien que se queda en el partido. Somos 7 en el centro y tan sólo juegan 4. También cuando pongo cinco me tiráis palos, así que es mejor quedarse con cuatro"

¿La base del Girona?: "Hay dudas en este partido, es normal. Para mí está bastante claro y sí, hay muchas opciones... pero veremos que pasa. Hay que elegir el once, la base es como la actitud que hemos defendido bien, que es la cosa más importante. Si la portería se queda a cero hay más posibilidades de ganar que de perder"

Regreso al Napoli: "Volver es una vuelta al pasado, donde viví momentos positivos. El partido de mañana va a ser el partido más difícil para nosotros porque la camiseta del Real Madrid pesa"

Palabras de Di Lorenzo y su crecimiento: "Cuando llegué era difícil preverlo. Llegó a la selección y es uno de los mejores laterales de Europa. Enhorabuena a él, que con profesionalidad y seriedad ha llegado a este nivel"

Ovación de la prensa italiana y palabras del dueño del Nápoles: "Tengo una muy buena relación con todos. Lo que siempre he dicho, cuando la relación entre un club y un entrenador lo que hay que hacer es parar.... y a los años he vuelto al mejor club del mundo"

El ataque del Napoli: "Son muy buenos delanteros que han salido en el último año. Tienen distintas características y lo están haciendo muy bien. Kvara es muy bueno en el uno para uno... y Osimhen es potente, se mueve mucho y es muy peligroso"

Camavinga: "Creo que es una opción. Lo bueno es que es un jugador completo que puede jugar en varias posiciones. Prefiere jugar de lateral a estar en el banquillo". De manera regular no va a jugar de lateral izquierdo. Tenemos dos laterales que nos dan mucha confianza. Esta posición está bien cubierta... y Camavinga incluído"

Nacho y la entrada a Portu: "Lo que ha hablado con Portu, que le ha pedido disculpas. Fue una falta de lucidez y creo que la disculpa fue aceptada por el jugador rival. Ahí creo que se acaba la polémica"