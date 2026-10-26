MLB MLB -  26 de octubre de 2026 - 16:28

Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 3 de la Serie Mundial 2026

Repasa los Line Up de los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay para el tercer partido de la Serie Mundial 2026 de la MLB desde el Tropicana Field.

Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 3 de la Serie Mundial 2026
Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 3 de la Serie Mundial 2026FOTO / ChatGPT

Repasa los Line Up de los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay para el tercer partido de la Serie Mundial 2026 de la MLB desde el Tropicana Field.

Los Cerveceros tienen ventaja luego de ganar los dos primeros partidos como local, ahora buscarán cerrar el título en su visita a Tampa.

Line Up de los Cerveceros

  1. Jackson Chourio - JI
  2. Jake Bauers - 1B
  3. Christian Yelich - BD
  4. William Contreras - R
  5. Brice Turang - 2B
  6. Garrett Mitchell - JC
  7. Cooper Pratt - CC
  8. Sal Frelick - JD
  9. David Hamilton - 3B

Lanzador: Robert Gasser

Line Up de los Rays de Tampa

  1. Yandy Díaz - BD
  2. Ryan Vilade - 1B
  3. Chandler Simpson - JI
  4. Junior Caminero - 3B
  5. Ben Williamson - 2B
  6. Jonny DeLuca - JC
  7. Víctor Mesa Jr. - JD
  8. Nick Fortes - R
  9. Taylor Walls - CC

Lanzador: Freddy Peralta

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