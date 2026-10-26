Cerveceros vs Rays: Line Up para el Juego 3 de la Serie Mundial 2026

Repasa los Line Up de los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay para el tercer partido de la Serie Mundial 2026 de la MLB desde el Tropicana Field.
Line Up de los Cerveceros
- Jackson Chourio - JI
- Jake Bauers - 1B
- Christian Yelich - BD
- William Contreras - R
- Brice Turang - 2B
- Garrett Mitchell - JC
- Cooper Pratt - CC
- Sal Frelick - JD
- David Hamilton - 3B
Lanzador: Robert Gasser
Line Up de los Rays de Tampa
- Yandy Díaz - BD
- Ryan Vilade - 1B
- Chandler Simpson - JI
- Junior Caminero - 3B
- Ben Williamson - 2B
- Jonny DeLuca - JC
- Víctor Mesa Jr. - JD
- Nick Fortes - R
- Taylor Walls - CC
Lanzador: Freddy Peralta