Cubs de Chicago vs Padres de San Diego: Fecha, hora y dónde ver J1 Wild Card MLB

Por segundo año consecutivo, los Padres de San Diego y los Cubs de Chicago del panameño Miguel Amaya se enfrentarán en la Serie de Comodines de la Liga Nacional en la MLB . Esta vez, el encuentro tendrá lugar en el Petco Park.

Los Cubs ganaron el enfrentamiento 2025 en tres juegos en Wrigley Field, antes de caer ante los Brewers en la Serie Divisional. Esta vez, San Diego tiene la ventaja de jugar en casa en la ronda de comodines: los Padres son el cuarto cabeza de serie de la Liga Nacional y reciben a los Cubs, quintos cabezas de serie.

Michael King ya fue designado para abrir el Juego 1 de la Serie del Comodín, y Nick Pivetta está alineado para iniciar uno de los encuentros, aunque todavía no se ha hecho un anuncio al respecto. Eso podría dejar una eventual decisión para el Juego 3 entre Buehler y Robbie Ray.

Al mánager de los Cachorros, Craig Counsell, le gusta tener toda la información posible antes de anunciar cualquier plan para su cuerpo de lanzadores. Esto aplica durante toda la temporada regular, y especialmente cuando hay mucho en juego en los playoffs.

Así que el domingo, mientras los Cubs cerraban la temporada regular de 162 partidos con una victoria 6-2 sobre los Red Sox en terreno neutral en el Tropicana Field, Counsell aún no había revelado cómo se alinearía la rotación para la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Padres. Este no es un enfoque nuevo, y los lanzadores del mánager ya conocen el procedimiento.

CUBS VS PADRES: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JUEGO 1 WILD CARD MLB

Fecha : Martes, 29 de septiembre de 2026

: Martes, 29 de septiembre de 2026 Hora : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Lugar : Petco Park

: Petco Park Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

FUENTE: MLB