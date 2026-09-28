MLB: ¿Cuáles fueron los números de Leonardo Bernal en el 2026 con San Luis?

La temporada 2026 del panameño Leonardo Bernal en la MLB terminó de gran manera, tras conectar un cuadrangular de tres carreras en la derrota de los Cardenales de San Luis 6-4 frente a los Cerveceros de Milwaukee.
La pelota viajó 397 pies y tuvo una velocidad de salida de 104.7 mph.
El "toto" finalizó el compromiso bateando de 2-1 con 1 vuelacercas, 3 producidas, 1 anotada y 2 bases por bolas.
Números de Leonardo Bernal en la MLB 2026
El coclesano que debutó el 1 de septiembre e inició su carrera en Las Mayores bateando imparable en los primeros 7 encuentros, jugó 24 partidos, bateó para .284 producto de 27 imparables en 95 turnos al bate, conectó 5 cuadrangulares, 3 dobles, 21 carreras empujadas, 12 anotadas, 7 bases por bolas y 25 ponches.
Bernal se convirtió en el pelotero panameño 73 en debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas.