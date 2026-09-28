MLB: ¿Quiénes son los panameños que avanzaron con su equipo a la postemporada?

Panameños avanzaron con sus equipos a la postemporada de la MLB , luego de un camino largo en la temporada regular, con altas y bajas en el diamante.

Cuatro serán los protagonistas panameños que clasificaron y podrían ver acción en los distintos escenarios del mejor béisbol del mundo, en una etapa que levanta muchas expectativas y emociones .

Panameños en postemporada de la MLB

Los Guardianes de Cleveland del lanzador panameño Daniel Espino conquistaron la División Central de la Liga Americana por tercera temporada consecutiva el pasado sábado y ahora esperan rival para comenzar su participación en los playoffs el próximo sábado en el Progressive Field, con el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana, contra los Medias Blancas o el ganador del Oeste de la Liga Americana, ya sean los Astros o los Rangers.

José Caballero y los Yankees de New York: Yankees se hicieron con un lugar en la postemporada y ahora reciben a los Medias Rojas en la Serie del Comodín, una que arranca este martes 29 de septiembre.

Phillies de Philadelphia y Edmundo Sosa: La novena del infielder panameño ganó duelo por pizarra de 7-3 ante los Rays de Tampa Bay para asegurar su lugar en la postemporada, un choque en donde el "Mundito" fue protagonista con un cuadrangular. Los Phillies ahora se medirán a los Bravos de Atlanta en la Serie de Comodín.

Miguel Amaya y los Cubs: El equipo del receptor panameño de 27 años de edad se medirán ante los Padres de San Diego en la Serie de Comodín de la Liga Nacional, luego de terminar la temporada regular con marca de 89-73, una que cerraron con triunfo ante Medias Rojas de Boston.