MLB: Conoce como quedaron los cruces de comodines y brackets de Serie Divisional

La definición llegó hasta el último momento, pero el panorama de la postemporada de la MLB 2026 ya está completo.
¿QUIÉNES AVANZARON A LOS PLAYOFFS?
Equipos de la L.A. en los playoffs (con sus respectivos puestos)
- Nro. 1 Rays (campeones del Este de la L.A., descanso en la primera ronda)
- Nro. 2 Guardianes (campeones de la Central de la L.A., descanso en la primera ronda)
- Nro. 3 Astros (campeones del Oeste de la L.A., reciben a los Medias Blancas en la Serie del Comodín)
- Nro. 4 Yankees (Comodín de la L.A., reciben a los Medias Rojas en la Serie del Comodín)
- Nro. 5 Medias Rojas de Boston (Comodín de la L.A., visitan a los Yankees en la Serie del Comodín)
- Nro. 6 Medias Blancas (Comodín de la L.A., visitan a los Astros en la Serie del Comodín)
Equipos de la L.N. en los playoffs (con sus respectivos puestos)
- Nro. 1 Cerveceros (campeones de la Central de la L.N., descanso en la primera ronda)
- Nro. 2 Dodgers (campeones del Oeste de la L.N., descanso en la primera ronda)
- Nro. 3 Bravos (campeones del Este de la L.N., reciben a los Filis en la Serie del Comodín)
- Nro. 4 Padres de San Diego (Comodín de la L.N., reciben a los Cachorros en la Serie del Comodín)
- Nro. 5 Cachorros (Comodín de la L.N., visitan a los Padres en la Serie del Comodín)
- Nro. 6 Filis (Comodín de la L.N., visitan a los Bravos en la Serie del Comodín)
FUENTE: MLB