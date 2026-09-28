MLB: Conoce como quedaron los cruces de comodines y brackets de Serie Divisional

MLB: Conoce como quedaron cruces de comodines y bracket de Serie Divisional

La definición llegó hasta el último momento, pero el panorama de la postemporada de la MLB 2026 ya está completo.

En el último día de la temporada regular, los Filis aseguraron el tercer puesto de Comodín de la Liga Nacional con una victoria por 7-3 sobre los Rays, frenando la arremetida final de los D-backs. Mientras tanto, los Astros conquistaron el Oeste de la Liga Americana gracias a la derrota de los Rangers por 6-4 ante los Mellizos.

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¿QUIÉNES AVANZARON A LOS PLAYOFFS?

Equipos de la L.A. en los playoffs (con sus respectivos puestos)

Nro. 1 Rays (campeones del Este de la L.A., descanso en la primera ronda)

Nro. 2 Guardianes (campeones de la Central de la L.A., descanso en la primera ronda)

Nro. 3 Astros (campeones del Oeste de la L.A., reciben a los Medias Blancas en la Serie del Comodín)

Nro. 4 Yankees (Comodín de la L.A., reciben a los Medias Rojas en la Serie del Comodín)

Nro. 5 Medias Rojas de Boston (Comodín de la L.A., visitan a los Yankees en la Serie del Comodín)

(Comodín de la L.A., visitan a los Yankees en la Serie del Comodín) Nro. 6 Medias Blancas (Comodín de la L.A., visitan a los Astros en la Serie del Comodín)

Equipos de la L.N. en los playoffs (con sus respectivos puestos)

Nro. 1 Cerveceros (campeones de la Central de la L.N., descanso en la primera ronda)

Nro. 2 Dodgers (campeones del Oeste de la L.N., descanso en la primera ronda)

Nro. 3 Bravos (campeones del Este de la L.N., reciben a los Filis en la Serie del Comodín)

Nro. 4 Padres de San Diego (Comodín de la L.N., reciben a los Cachorros en la Serie del Comodín)

(Comodín de la L.N., reciben a los Cachorros en la Serie del Comodín) Nro. 5 Cachorros (Comodín de la L.N., visitan a los Padres en la Serie del Comodín)

Nro. 6 Filis (Comodín de la L.N., visitan a los Bravos en la Serie del Comodín)

FUENTE: MLB