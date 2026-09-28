MLB: ¿Quién abrirá por los Yankees en el Juego 1 de la Serie de Comodines?

El cuerpo técnico de los Yankees de Nueva York pasó días debatiendo sobre su rotación en la Serie de Comodines de la MLB , solo para llegar a una conclusión lógica: simplemente denle la pelota al tipo que está a punto de ganar el Premio Cy Young de la Liga Americana.

Cam Schlittler se enfrentará a los Red Sox en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana el martes a las 7 pm , según anunció el equipo, seguido por Max Fried en el Juego 2. Gerrit Cole sería el abridor del Juego 3, si fuera necesario.

“¿Quién no querría ser titular en el primer partido?”, dijo Schlittler a principios de esta semana. “Siento que todo el cuerpo de lanzadores se lo merece. Todos somos competitivos”.

Fried y Schlittler realizaron sesiones de práctica antes de la suspensión del domingo por lluvia en el Yankee Stadium, y el mánager Aaron Boone dijo que esperaría para anunciar sus planes hasta que ambos lanzadores no presentaran ningún incidente.

Números de Cam Schlittler en la MLB 2026

Los Yankees han estado siguiendo de cerca la carga de trabajo de Schlittler. Viene de una temporada de 33 aperturas en la que registró un récord de 14-6 y una efectividad de 1.95 en un máximo de 193 2/3 entradas lanzadas en su carrera.

En definitiva, prevaleció el sentido común. La efectividad de Schlittler, de 1.95, es la más baja de los Yankees desde la marca de 1.74 de Ron Guidry en 1978, y está en camino de convertirse en el séptimo jugador de los Yankees en ganar el Premio Cy Young y el primero desde Cole en 2023.

Con un récord de 2-1 y una efectividad de 0.74 en cuatro aperturas contra los Red Sox esta temporada, Schlittler se enfrentó a ellos por última vez el 28 de agosto , cuando limitó a Boston a dos hits en 5 2/3 entradas en la victoria de los Yankees por 1-0.

FUENTE: MLB