Phillies de Philadelphia vs Bravos de Atlanta: Fecha, hora y dónde ver J1 wild card MLB

Por tercera vez en los últimos cinco años, los Phillies de Philadelphia del panameño Edmundo Sosa y los Bravos de Atlanta llevarán su rivalidad de la División Este de la Liga Nacional a la postemporada de la MLB . Filadelfia visitará el Truist Park el martes por la tarde para el primer partido de la Serie de Comodines al mejor de tres contra Atlanta.

Los Bravos llegan a los playoffs tras haber ganado la división por séptima vez en las últimas nueve temporadas. Pero esto no significó nada en 2022 o 2023, cuando Atlanta ganó más de 100 partidos de temporada regular y fue eliminado por los Filis en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

¿Quiénes son los lanzadores abridores?

Filis: Todo está en el aire. Se suponía que sería Zack Wheeler, pero lanzó el domingo para llevar a los Phillies a la postemporada. Así que podría ser el novato Andrew Painter, quien lanzó una sesión de bullpen el domingo y lanzaría con descanso normal. Podría ser el zurdo Jesús Luzardo, quien lanzó una entrada limpia como relevista el domingo. Fue su primera aparición desde el 7 de septiembre. Podría ser Aaron Nola, quien lanzó solo 21 lanzamientos con poco descanso el sábado.

Bravos: Tras una de las mejores temporadas regulares de un lanzador de los Bravos, Chris Sale espera competir en la postemporada por primera vez desde 2021. El veterano zurdo ocupó el tercer lugar en las Grandes Ligas con una efectividad de 2.16 este año. Tuvo una efectividad de 2.08 en cuatro aperturas (26 entradas) contra los Filis.

PHILLIES VS BRAVOS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J1 WILD CARD MLB

Fecha : Martes, 29 de septiembre de 2026

: Martes, 29 de septiembre de 2026 Hora : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Lugar : Truist Park

: Truist Park Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

FUENTE: MLB