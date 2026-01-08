Edmundo Sosa y los Phillies llegaron a un acuerdo salarial

El pelotero panameño Edmundo Sosa llegó a un acuerdo con los Phillies de Philadelphia para evitar el arbitraje salarial y aunque no revelaron la cifra exacta medios aseguran que se trata de 4,4 millones dólares.
"Los Filis acordaron contratos de un año y evitaron el arbitraje con los lanzadores Tanner Banks, Jhoan Duran y Jesús Luzardo, los jugadores de cuadro Alec Bohm, Edmundo Sosa y Bryson Stott y el jardinero Brandon Marsh. Como se anunció previamente el 21 de noviembre de 2025, los Filis acordaron los términos de los contratos para la temporada 2026 con los receptores Rafael Marchán y Garrett Stubbs".