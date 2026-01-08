MLB MLB -  8 de enero de 2026 - 16:35

Edmundo Sosa y los Phillies llegaron a un acuerdo salarial

Edmundo Sosa firmó un acuerdo salarial con los Phillies de Philadelphia para mantenerse en la próxima temporada de la MLB.

El pelotero panameño Edmundo Sosa llegó a un acuerdo con los Phillies de Philadelphia para evitar el arbitraje salarial y aunque no revelaron la cifra exacta medios aseguran que se trata de 4,4 millones dólares.

Edmundo Sosa se queda con los Phillies

Sosa inicialmente se proyectaba con un salario de 3.9 millones para este 2026 pero los Phillies no han revelado la cifra exacta.

"Los Filis acordaron contratos de un año y evitaron el arbitraje con los lanzadores Tanner Banks, Jhoan Duran y Jesús Luzardo, los jugadores de cuadro Alec Bohm, Edmundo Sosa y Bryson Stott y el jardinero Brandon Marsh. Como se anunció previamente el 21 de noviembre de 2025, los Filis acordaron los términos de los contratos para la temporada 2026 con los receptores Rafael Marchán y Garrett Stubbs".

