Justin Lawrence fue designado por asignación por los Nacionales

El lanzador derecho panameño Justin Lawrence ha sido designado para asignación por los Nacionales de Washington en la MLB, así lo anunció la organización antes de la jornada de este martes.

Los Nacionales de Washington adquirieron al panameño Justin Lawrence el 24 de junio cuando fue puesto en asignación por los Mellizos el 21 de este mismo mes.

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¿Qué sucedió con Justin Lawrence?

Lawrence lanzó 7 juegos, permitió 3 carreras limpias en 6 entradas, pero concedió 7 bases por bolas y ponchó a 6.

En el caso del panameño, los Nationals tienen 7 días para cambiarlo o asignarlo a ligas menores, si otro equipo lo reclama debe asumir el salario de poco más de 400 mil dólares que le deben de su acuerdo por 1 año y 1.225 millones que firmó con los Piratas.

Los Piratas pusieron a Lawrence en asignación el 29 de mayo y los Mellizos los reclamaron el 2 de junio.