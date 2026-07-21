MLB: El mal tiempo obligó a suspender el duelo del martes entre los Piratas y los Yankees

El partido entre los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh , programado para el martes en la jornada de la MLB , ha sido reprogramado debido al mal tiempo pronosticado para esta noche. Se jugará el miércoles como parte de una doble jornada con entradas por separado.

El aplazamiento se anunció aproximadamente cinco horas antes del inicio previsto del partido. El encuentro programado para el miércoles se adelantó media hora, a las 13:05 (hora del este), y se jugará a las 19:05 (hora del este).

¿Afectará el cansancio a los Yankees en la MLB?

Para los Yankees, será su segunda doble jornada diurna y nocturna en un lapso de cuatro días. Dividieron honores en una doble jornada contra los Dodgers el domingo, debido a la suspensión por lluvia del día anterior.

Los equipos no revelaron de inmediato sus planes de lanzadores revisados. El partido del martes estaba programado entre Bubba Chandler de Pittsburgh y Will Warren de Nueva York. El miércoles se había anunciado previamente como el enfrentamiento entre Mitch Keller y Gerrit Cole.

El miércoles, las puertas del Yankee Stadium se abrirán a las 12:00 p. m. (hora del este) para el Juego 1. Aproximadamente a las 5:30 p. m., se abrirán las puertas para el Juego 2, momento en el que comenzará la distribución del artículo promocional programado para el 21 de julio (Noche de Harry Potter: figura cabezona de Aaron Judge de las Casas de Harry Potter para los primeros 18,000 asistentes).

FUENTE: MLB