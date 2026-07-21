MLB: ¿Qué generó el altercado entre José Caballero y Dennis Santana?

El panameño José Caballero volvió a ser protagonista de una polémica relacionada con el reloj de pitcheo de las Grandes Ligas. Esta vez, el utility de los Yankees sostuvo un intercambio verbal con el relevista Dennis Santana, de los Piratas de Pittsburgh, tras su turno al bate en la parte baja del octavo episodio del encuentro disputado en el Yankee Stadium.

La discusión escaló rápidamente y provocó que ambas bancas y los bullpens salieran al terreno por unos instantes, aunque la situación no pasó a mayores. Posteriormente, los Yankees sellaron una victoria por 8-5.

Las reacciones de José Caballero

“Si te frustras, estoy ganando”, dijo Caballero. “Para mí, es una batalla en la caja de bateo. Estoy tratando de ganar esa batalla. Si no estás concentrado al 100%, creo que estoy ganando”.

El origen del malestar de Santana se produjo durante ese mismo enfrentamiento, luego de que el umpire principal, Paul Clemons, invalidara uno de sus lanzamientos por una infracción relacionada con el reloj de pitcheo. Al final del turno, Caballero conectó una roleta que terminó en una doble matanza 1-6-3, cerrando el inning.

Tras completarse la jugada, Santana caminó hacia la inicial y comenzó a señalar insistentemente a Caballero, quien en ese momento se encontraba de espaldas mientras entregaba sus protectores al coach de primera base, Dan Fiorito.

Una vez concluida la jugada, Santana se dirigió hacia la primera base y señaló repetidamente a Caballero, quien le había dado la espalda mientras entregaba sus protectores al coach de primera base Dan Fiorito.

“Fue por el ritmo del juego. No estoy acostumbrado a eso”, exclamó Santana. “La gente espera demasiado en el plato y eso me frustró un poco. En el béisbol hay que actuar rápido. No es nada contra él. Es simplemente el juego. Me dejé llevar por el momento”.

El estallido de Santana provocó que los jugadores de ambos equipos se acercaran, antes de que el receptor Rafael Flores Jr. lograra contener al lanzador. Caballero dijo que no pudo escuchar lo que Santana le estaba diciendo.

Según Santana, el mensaje fue, básicamente: “No tardes tanto en el plato”.

“Es una cuestión de ritmo un poco extraña para los muchachos”, dijo el piloto de los Yankees, Aaron Boone. “Como no muchos lo hacen, puede tomarte por sorpresa. La verdad es que creo que más jugadores deberían intentarlo. Así le quitas al lanzador la posibilidad de controlar completamente el ritmo”.

La reacción del relevista hizo que varios jugadores de ambos equipos ingresaran al terreno antes de que el receptor Rafael Flores Jr. consiguiera contenerlo. Caballero aseguró que nunca alcanzó a escuchar lo que Santana le gritaba durante el altercado.

“Tuvo suerte de que no le marcaran bola automática de inmediato”, manifestó Caballero. “A estas alturas llevamos cuatro años con las mismas reglas. Todos deberíamos conocerlas. Toda la liga debería saber quién soy y lo que hago en la caja de bateo. Deberían estar preparados para eso”.

“Es una regla que existe desde hace cuatro años”, dijo Caballero. “Si no estás acostumbrado, deberías practicar”.