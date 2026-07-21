Iván Herrera: "Ha sido difícil salir de Panamá"

"Para mí es un orgullo para mí y mi familia, creo que he sacrificado bastante para estar donde estoy y han sido muchos años de mucho trabajo, entonces para mí estar en un Juego de las Estrellas significó de mi carrera por el momento. Han pasado 13 años desde que un panameño estuvo en el Juego de las Estrellas y fue Mariano Rivera, Salón de la Fama, creo que un buen comienzo para el inicio de mi carrera y un gran reconocimiento que lleva muchos años de trabajo y muchas personas no ven, ha sido difícil salir de Panamá y logrado todo lo que se ha hecho, asique estoy bien orgullo y agradecido con todo lo que está pasando", expresó el receptor de los Cardinales de San Luis.