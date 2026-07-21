Champions League: Slovan Bratislava y César Blackman encaminan pase a la tercera ronda

El Slovan Bratislava con César Blackman ganó por 2-0 al FC Saburtalo Tbilisi en el estadio Mikheil Meskhi, en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2026-2027 y ahora buscará finiquitar su pase a la tercera ronda.

Andraz Sporar a los 25 minutos y Alasana Yirajang a los 31 minutos, anotaron los goles del triunfo, donde el panameño César Blackman ingresó en la segunda parte y Cristian Martínez no fue convocado tras su reciente fichaje.

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Los rivales de los panameños alcanzaron esta ronda tras superar una emocionante serie frente al Flora, imponiéndose por un marcador global de 5-4.

El partido de vuelta se jugaría el próximo miércoles 29 de julio a las 1:15 P.M. en el Tehelné pole.

El siguiente rival será de la llave entre Mjällby AIF (SWE) y Lincoln Red Imps FC (GIB), donde los suecos sacaron una ventaja de 3-0 en la ida.