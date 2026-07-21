LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de julio de 2026 - 14:46

Champions League: Slovan Bratislava y César Blackman encaminan pase a la tercera ronda

El Slovan Bratislava con César Blackman ganó por 2-0 al FC Saburtalo Tbilisi, en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 26-27.

Champions League: Slovan Bratislava y César Blackman encaminan pase a la tercera ronda
Champions League: Slovan Bratislava y César Blackman encaminan pase a la tercera ronda

El Slovan Bratislava con César Blackman ganó por 2-0 al FC Saburtalo Tbilisi en el estadio Mikheil Meskhi, en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2026-2027 y ahora buscará finiquitar su pase a la tercera ronda.

Andraz Sporar a los 25 minutos y Alasana Yirajang a los 31 minutos, anotaron los goles del triunfo, donde el panameño César Blackman ingresó en la segunda parte y Cristian Martínez no fue convocado tras su reciente fichaje.

Los rivales de los panameños alcanzaron esta ronda tras superar una emocionante serie frente al Flora, imponiéndose por un marcador global de 5-4.

El partido de vuelta se jugaría el próximo miércoles 29 de julio a las 1:15 P.M. en el Tehelné pole.

El siguiente rival será de la llave entre Mjällby AIF (SWE) y Lincoln Red Imps FC (GIB), donde los suecos sacaron una ventaja de 3-0 en la ida.

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