LPF: Fichajes de Veraguas United y CAI de cara al Apertura 2026

Los oncenos de Veraguas United y CAI se enfrentarán en la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Fichajes del Veraguas United - LPF
- Joseph Choy
- Carlos Hernández
- Ramsés de León
- Giancarlos Moreno
- Juan Cifuentes (Colombia)
- Felipe Gómez (Colombia)
Fichajes del CAI - LPF
- Aimar Rodríguez
- Martín Morán
- Diego Fori
- Ángel Valverde
- Emerson Girón
- Jordan Girón
Veraguas United vs CAI: Fecha, hora y dónde ver jornada 1 del Torneo Apertura 2026 LPF
- Fecha: Domingo, 26 de julio de 2026
- Hora: 6:15 p.m.
- Lugar: Estadio Aristocles “Toco” Castillo
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes