LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de julio de 2026 - 15:01

LPF: Fichajes de Veraguas United y CAI de cara al Apertura 2026

Repasa a continuación los fichajes que hicieron Veraguas United y CAI para el torneo Apertura 2026 de la LPF.

LPF: Fichajes de Veraguas United y CAI de cara al Apertura 2026
LPF: Fichajes de Veraguas United y CAI de cara al Apertura 2026FOTO: VERAGUAS UNITED

Los oncenos de Veraguas United y CAI se enfrentarán en la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Antes de iniciar el campeonato de la primera división del fútbol panameño, repasaremos los fichajes que realizaron ambos oncenos para reforzar todas sus líneas.

Fichajes del Veraguas United - LPF

  • Joseph Choy
  • Carlos Hernández
  • Ramsés de León
  • Giancarlos Moreno
  • Juan Cifuentes (Colombia)
  • Felipe Gómez (Colombia)

Fichajes del CAI - LPF

  • Aimar Rodríguez
  • Martín Morán
  • Diego Fori
  • Ángel Valverde
  • Emerson Girón
  • Jordan Girón

Veraguas United vs CAI: Fecha, hora y dónde ver jornada 1 del Torneo Apertura 2026 LPF

  • Fecha: Domingo, 26 de julio de 2026
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Lugar: Estadio Aristocles “Toco” Castillo
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes

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