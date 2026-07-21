Real Madrid: ¿Cuándo debuta en LaLiga 2026-2027?

El onceno del Real Madrid bajo el mando del técnico portugués José Mourinho, iniciará su camino en la temporada 2026-2027 de LaLiga enfrentando al RCD Espanyol en el RCDE Stadium.

Los merengues vienen de terminar segundos en la pasada campaña, solamente por detrás del FC Barcelona.

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El equipo blanco es el máximo ganador de los campeonatos ligueros con 36 títulos, pero tienen una deuda pendiente con su afición tras no ganarla desde la temporada 2023-2024.

Mourinho regresó al banquillo merengue después de una primera etapa en el curso 2010–2013.

¿Cuándo debuta el Real Madrid en la temporada 2026-2027?

El RCD Espanyol será el primer rival del Real Madrid en la campaña, en un choque que se disputará el sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium (2:30 pm).