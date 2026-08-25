MLB MLB -  25 de agosto de 2026 - 12:22

MLB: Iván Herrera y su producción ofensiva en agosto

El receptor y DH Iván Herrera mejoró su promedio ofensivo durante el mes de agosto (.235) en comparación con el mes de julio (.222)

MLB: Iván Herrera y su producción ofensiva en agosto

MLB: Iván Herrera y su producción ofensiva en agosto

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Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El receptor panameño Iván Herrera ha mantenido una producción ofensiva importante durante el mes de agosto con los Cardenales de San Luis, aunque su promedio ha descendido ligeramente en comparación con los primeros meses de la temporada 2026 en la MLB.

El canalero de 26 años que fue llamado al Juego de las Estrellas, está bateando para .242 producto de 119 imparables en 491 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 53 empujadas, 81 carreras anotadas, 7 bases robadas, 23 dobles, 1 triple, 64 bases por bolas y 106 ponches.

En el departamento de vuelacercas, Iván está a cinco de igualar su mejor marca (19) que logró en el 2025.

Números de Iván Herrera en agosto - MLB

Hasta el 23 de agosto, Herrera acumula 85 turnos al bate, con 20 imparables, seis dobles, dos jonrones y siete carreras impulsadas. Además, ha anotado 16 carreras, recibido 13 bases por bolas y se ha ponchado en 22 ocasiones.

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