MLB: El coclesano Leonardo Bernal de los Cardinals sería subido a las Grandes Ligas

El prospecto de los Cardinals de San Luis, el panameño Leonardo Bernal estaría siendo ascendido a la MLB para la serie ante los Dodgers de Los Ángeles.

Bernal que se encuentra a nivel de Triple-A con los Memphis Redbirds, filial de los St. Louis Cardinals, suma 374 turnos al bate, 104 imparables, 67 carreras anotadas, 16 cuadrangulares, 77 carreras impulsadas y nueve bases robadas , además de un promedio de bateo de .278 , porcentaje de embasarse de .363 y OPS de .831 .

En su trayectoria profesional, el panameño acumula 448 imparables, 55 cuadrangulares, 306 carreras impulsadas y 37 bases robadas, con promedio de .257, porcentaje de embasarse de .343 y OPS de .753.

Además, el receptor es un bateador ambidiestro, una característica que aumenta su valor dentro de la organización de los Cardinals. MLB lo tiene catalogado con una calificación de 50 en bateo y poder, mientras que su brazo y defensa reciben evaluaciones de 60 en las métricas de scouting.

El coclesano se estaría uniendo a su compatriota Iván Herrera que en el último tiempo se ha desempeñado en el equipo como bateador designado.