Deportistas de Panamá destacan en la revista Forbes en top 10 de más ingresos en la región

Panamá vuelve a destacar en el deporte internacional. Cuatro atletas panameños aparecen entre los 10 deportistas centroamericanos con mayores ingresos, de acuerdo con un ranking elaborado por Forbes Centroamérica.

La lista, que reúne figuras del béisbol, fútbol y tenis, es encabezada por el hondureño Mauricio Dubón, quien registra un contrato de $6.1 millones con los Bravos de Atlanta. Sin embargo, Panamá tiene una presencia notable al colocar a cuatro representantes dentro del Top 10.

Edmundo Sosa, el panameño mejor ubicado

El jugador de cuadro de los Philadelphia Phillies, Edmundo Sosa, ocupa el segundo lugar general del listado. El panameño firmó para la temporada 2026 un contrato valorado en $4.4 millones, consolidándose como uno de los peloteros centroamericanos con mayores ingresos.

Sosa, de 30 años, debutó en las Grandes Ligas en 2018 con los St. Louis Cardinals y posteriormente pasó a los Phillies, donde ha continuado fortaleciendo su carrera en la MLB.

Michael Amir Murillo, tercero del ranking

En el tercer puesto aparece otro panameño: Michael Amir Murillo. El lateral derecho del Beikta de Turquía tiene ingresos anuales estimados entre $3 millones y $3.5 millones, según las cifras recopiladas por Forbes.

Murillo ha construido una carrera internacional que lo llevó por Panamá, Estados Unidos, Bélgica, Francia y ahora Turquía. Su presencia en el listado también lo convierte en el futbolista centroamericano mejor ubicado, por encima del costarricense Keylor Navas.

José Caballero, entre los cinco primeros

El tercer representante panameño dentro de los primeros puestos es José Caballero, infielder de los New York Yankees.

Caballero ocupa la quinta posición y cuenta con un contrato anual estimado en $2 millones. El panameño llegó a las Grandes Ligas en 2023 y posteriormente se incorporó a los Yankees.

Su velocidad se ha convertido en una de sus principales armas: lideró la Liga Americana en bases robadas en 2024 y terminó la temporada 2025 con 49 robos, una de las mejores cifras de las Grandes Ligas.

Carrasquilla cierra el Top 10

La representación panameña se completa con Adalberto Carrasquilla, quien ocupa el décimo lugar del ranking.

El mediocampista de los Pumas de la UNAM registra ingresos anuales estimados en $1.4 millones. Carrasquilla se ha consolidado como una de las principales figuras del fútbol panameño y también ha tenido un papel importante con la Selección Nacional.

El volante fue elegido como Mejor Jugador de la Copa Oro 2023, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera internacional.