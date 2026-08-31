MLB: Edmundo Sosa y José Caballero "se van pa' la calle"

Repasa la actuación de los cinco peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 30 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Mundito" se fue de 3-1 con un HR solitario, en el triunfo 5-2 de los Phillies de Philadelphia ante los Los Ángeles Angels.

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Esta campaña está bateando para .236 con 7 cuadrangulares, 40 producidas, 3 bases robadas y .678 de OPS.

José Caballero

"Chema" se fue de 5-2 con HR de tres carreras, 3 anotadas, en la victoria 16-1 de los Yankees ante los Medias Rojas de Boston.

Este año batea para .241 con 13 cuadrangulares, 47 remolcadas, 31 bases robadas y .677 de OPS.

Leo Jiménez

El "Joy" se fue en blanco en tres turnos, anotó una carrera, recibió una base por bolas en la victoria de los Miami Marlins 6-2 ante los Nacionales de Washington.

Este año batea para .204 con 2 cuadrangulares, 14 producidas, 1 base robada y .577 de OPS.

Iván Herrera

Jugando como receptor, se fue de 5-2 con 2 remolcadas en la derrota de los Cardinals de San Luis ante los Pirates de Pittsburgh.

En la campaña batea para .243 con 55 impulsadas, 8 bases robadas y .733 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 3-1 en la derrota de los Cubs de Chicago 7-5 ante los Rojos de Cincinnati.

Este año batea para .230 con 5 cuadrangulares, 22 remolcadas y .691 de OPS.