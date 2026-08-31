MLB: Edmundo Sosa y José Caballero "se van pa' la calle"

Repasa la actuación de los cinco peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 30 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Esta campaña está bateando para .236 con 7 cuadrangulares, 40 producidas, 3 bases robadas y .678 de OPS.
José Caballero
"Chema" se fue de 5-2 con HR de tres carreras, 3 anotadas, en la victoria 16-1 de los Yankees ante los Medias Rojas de Boston.
Este año batea para .241 con 13 cuadrangulares, 47 remolcadas, 31 bases robadas y .677 de OPS.
Leo Jiménez
El "Joy" se fue en blanco en tres turnos, anotó una carrera, recibió una base por bolas en la victoria de los Miami Marlins 6-2 ante los Nacionales de Washington.
Este año batea para .204 con 2 cuadrangulares, 14 producidas, 1 base robada y .577 de OPS.
Iván Herrera
Jugando como receptor, se fue de 5-2 con 2 remolcadas en la derrota de los Cardinals de San Luis ante los Pirates de Pittsburgh.
En la campaña batea para .243 con 55 impulsadas, 8 bases robadas y .733 de OPS.
Miguel Amaya
El "Kangri" se fue de 3-1 en la derrota de los Cubs de Chicago 7-5 ante los Rojos de Cincinnati.
Este año batea para .230 con 5 cuadrangulares, 22 remolcadas y .691 de OPS.