El Besiktas de Michael Amir Murillo gana en liga y ya piensa en el Olympique Marsella

El Besiktas de Michael Amir Murillo cumplió con su objetivo este viernes 11 de septiembre al imponerse con autoridad por 3-0 al Erzurumspor FK , en el inicio de la quinta jornada de la Süper Lig de Turquía .

El conjunto de Estambul aprovechó su condición de local y sumó tres puntos importantes que le permiten colocarse provisionalmente en lo más alto de la clasificación. Con este triunfo, Besiktas alcanza los 12 puntos en cinco partidos , producto de cuatro victorias y una derrota, con 12 goles a favor y apenas cuatro en contra.

Ahora, a pensar en el Olympique Marsella

El próximo desafío para Besiktas será nada menos que el Olympique de Marsella, al que recibirá el jueves 17 de septiembre en el Tüpra Stadyumu, en Estambul, por la primera jornada de la fase de liga de la Europa League. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. hora de Panamá, encuentro que estará marcado por el reencuentro de Murillo con su ex equipo.

El equipo francés se medía este viernes al Rennes por la Ligue 1, antes de viajar a Estambul para el compromiso europeo.