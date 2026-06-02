Mundial 2026: Conoce a los destacados de la selección de Costa de Marfil

La selección de Costa de Marfil de la mano de Emerse Faé disputará la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con un equipo ordenado, rápido y competitivo, en busca de mostrar su calidad en el Grupo E ante Alemania, Ecuador y Curazao.

Ousmane Diomande: El defensor central del Sporting C.P. de Portugal llegará a esta cita mundialista con 22 años de edad, un jugador nacido en el año 2003 que con su juventud y grandes dotes defensivos despierta interés en grandes de Europa, pero antes deberá ayudar a su selección. Un jugador de 1.90 m de estatura que inició su carrera en el Clube Deportivo de Mafra.

Franck Kessié: La experiencia en la cancha, con gran experiencia en diferentes clubes europeos y alrededor del mundo, el mediocampista de 29 años de edad, que actualmente ve acción en el Al-Ahli Saudi FC. Un jugador con rol defensivo y gran recorrido en cancha, que gracias a ello mostró su nivel en el AC Milan y FC Barcelona posteriormente.

Amad Diallo: Un extremo veloz, que aportará verticalidad por lasa bandas, así como lo hace en su club, el Manchester United de la Premier League. Con 22 años de edad, que tiene experiencia en varias ligas, como la italiana con el Atalanta, Escocia con Rangers y Sunderland.

Ange-Yoan Bonny: Velocidad, explosividad y ataque frontal con el delantero de 22 años de edad, que actualmente juega en el Inter de Milán de la Serie A.