Colombia ganó su último encuentro previo a la Copa Mundial 2026

La Selección de Colombia superó 2-0 a Jordania en su último ensayo previo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en un choque disputado este domingo en el Snapdragon Stadium.

Jhon Arias , extremo del Palmeiras de la Serie A de Brasil, fue el encargado de marcar los dos goles del encuentro al 41' y 55'.

¡ ! Victoria de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores en su amistoso 2-0 Jhon Arias X2 #ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/bJGHoLyQUA

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Los colombianos terminan su preparación con dos victorias consecutivas, luego de derrotar 3-1 a Costa Rica el pasado lunes, con anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

¿Cuándo debuta Colombia en la Copa Mundial 2026?

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo debutarán en la cita mundialista enfrentando a la Selección de fútbol de Uzbekistán en el grupo K, el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio de la Ciudad de México (9:00 pm).

Por su parte, Jordania iniciará su camino el 16 de junio midiéndose a Austria por el grupo J (11:00 pm).