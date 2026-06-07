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FUTBOL Mundial 2026 -  7 de junio de 2026 - 20:13

Colombia ganó su último encuentro previo a la Copa Mundial 2026

La Selección de Colombia venció a Jordania con doblete de Jhon Arias en el último choque previo al Mundial 2026.

Colombia ganó su último encuentro previo a la Copa Mundial 2026

Colombia ganó su último encuentro previo a la Copa Mundial 2026

FOTO: FCFSeleccionCol

La Selección de Colombia superó 2-0 a Jordania en su último ensayo previo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en un choque disputado este domingo en el Snapdragon Stadium.

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Jhon Arias, extremo del Palmeiras de la Serie A de Brasil, fue el encargado de marcar los dos goles del encuentro al 41' y 55'.

Los colombianos terminan su preparación con dos victorias consecutivas, luego de derrotar 3-1 a Costa Rica el pasado lunes, con anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

¿Cuándo debuta Colombia en la Copa Mundial 2026?

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo debutarán en la cita mundialista enfrentando a la Selección de fútbol de Uzbekistán en el grupo K, el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio de la Ciudad de México (9:00 pm).

Por su parte, Jordania iniciará su camino el 16 de junio midiéndose a Austria por el grupo J (11:00 pm).

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