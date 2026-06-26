La panameña Carina Baltrip Reyes ficha por el Olympique de Marsella

La defensora panameña Carina Baltrip Reyes , de 27 años e internacional con la selección de Panamá Femenina, se convirtió en nueva jugadora del equipo femenino del Olympique de Marsella, reforzando la zaga del conjunto francés con su experiencia en el fútbol europeo e internacional.

Habitual integrante de la selección panameña, Baltrip-Reyes fue una de las futbolistas que representó al país en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 , torneo que marcó el histórico debut de Panamá en una fase final mundialista.

Nacida en Austin, Texas, la central completó su desarrollo futbolístico en Estados Unidos antes de iniciar su aventura en Europa con el Spartak Subotica de Serbia. Posteriormente brilló en el fútbol portugués defendiendo los colores del CS Marítimo, rendimiento que le abrió las puertas de la SS Lazio en el verano de 2023.

Durante su etapa en el conjunto italiano se consolidó como una pieza indispensable en la defensa, destacándose por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Su personalidad y regularidad le permitieron portar el brazalete de capitana, convirtiéndose en una de las referentes del equipo romano.

Baltrip-Reyes sobresale por su fortaleza física, capacidad para imponerse en los duelos individuales y seguridad en el juego aéreo. Además, su lectura táctica, contundencia defensiva y habilidad para responder en los momentos de mayor exigencia la convierten en una defensora de gran nivel competitivo.

Parte del anuncio de Carina Baltrip-Reyes