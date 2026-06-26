Jordania vs Argentina: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026

Clasificada como primera del grupo J por adelantado en el Mundial 2026 , la selección Argentina aprovechará el sábado su partido ante Jordania , ya eliminada, para dar oportunidades a los jugadores que no han tenido protagonismo en las dos primeras jornadas, con Julián Álvarez, centro de la polémica esta semana, como foco de atención.

Argentina exhibe su fondo de armario. Lionel Scaloni ya confirmó, tras la victoria ante Austria, que tratará de darle la oportunidad, en la medida de lo posible, a los que por el momento han tenido un papel secundario en el Mundial 2026 y el cierre de la fase de grupos es la ocasión propia.

Con la duda de si el meta seguirá siendo Emiliano Martínez, que podría ser sustituido por Gerónimo Rulli o Juan Musso, Scaloni podría remozar la defensa al completo, con Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico en las bandas, tras recuperarse de sus dolencias, y Nicolás Otamendi por el lesionado Cristian Romero. Marcos Senesi, que fue llamado a última hora para sustituir a Leonardo Balerdi, sería el segundo zaguero central en lugar de Lisandro Martínez.

En el centro del campo, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Nico González pueden dar descanso a una línea que ha sumado muchos minutos, más Julián Álvarez, en ataque.

Luego está la cuestión de Lionel Messi. ¿Debe aprovechar Scaloni para darle descanso, teniendo en cuenta que no volverá a jugar hasta 5 días después, los dieciseisavos en Miami, o mantenerlo en el equipo para seguir haciendo historia y ante el acoso en la carrera por la Bota de Oro de Kylian Mbappé y Erling Haaland?

Técnico y jugador podrían haber consensuado una solución salomónica; que juegue pero no todo el partido. Está por ver si al principio o como relevo.

El foco, sin embargo, recae sobre Julián Álvarez, protagonista, tras manifestar después del partido contra Austria su intención de salir del Atlético de Madrid, para "cumplir un sueño".

Sus declaraciones provocaron una dura respuesta del club rojiblanco al Barcelona -"nos ha faltado al respeto"-, supuesto destino, y un aviso al jugador.

"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, dijo a la Agencia EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético.

JORDANIA VS ARGENTINA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL MUNDIAL 2026

Fecha : Sábado, 27 de junio de 2026

: Sábado, 27 de junio de 2026 Hora : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Lugar : Estadio de Dallas

: Estadio de Dallas Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

FUENTE: EFE