Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 26 de junio

Repasa los partidos que hay para hoy viernes 26 de junio en las acciones del Mundial 2026 en el penúltimo día de la fase de grupos.
Uruguay con dos puntos tendrá un duro compromiso ante España que lidera el grupo con cuatro.
Partidos para hoy en el Mundial 2026
- Noruega vs Francia en el Estadio de Boston a las 2:00 P.M. por la señal de RPC
- Senegal vs Irak en el Estadio de Toronto a las 2:00 P.M.
- Cabo Verde vs Arabia Saudita en el Estadio de Houston a las 7:00 P.M.
- Uruguay vs España en el Estadio de Guadalajara a las 7:00 P.M. por la señal de RPC
- Egipto vs Irán en el Estadio de Seattle a las 10:00 P.M.
- Nueva Zelanda vs Bélgica en el Estadio BC Place Vancouver a las 10:00 P.M.