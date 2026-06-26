Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 26 de junio FOTO / EFE

Repasa los partidos que hay para hoy viernes 26 de junio en las acciones del Mundial 2026 en el penúltimo día de la fase de grupos.

Uno de los grandes duelos de esta jornada será el de los "Vikingos" contras los vigentes subcampeones del mundo. Erling Haaland vs Kylian Mbappé en el mano a mano, ambos con cuatro tantos en la Copa del Mundo.

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