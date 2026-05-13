Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Marruecos

La Selección de Marruecos llegará al Mundial 2026 con una generación llena de talento, experiencia internacional y jóvenes futbolistas que ya brillan en las principales ligas europeas. Después de hacer historia en Qatar 2022 alcanzando las semifinales, los “Leones del Atlas” mantienen una base sólida y vuelven a ilusionar a toda África con una actuación importante en la Copa del Mundo.

El gran líder del equipo sigue siendo Achraf Hakimi. El lateral del Paris Saint-Germain es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición gracias a su velocidad, despliegue físico y capacidad ofensiva. Hakimi se convirtió en el símbolo de Marruecos desde Qatar 2022 y continúa siendo el capitán y referente futbolístico del equipo. Su presencia será clave en el sistema ofensivo de Mohamed Ouahbi.

Otra de las grandes figuras es Brahim Díaz. El mediapunta del Real Madrid llega como uno de los jugadores más determinantes del plantel marroquí. Su creatividad, capacidad de desequilibrio y facilidad para aparecer en momentos importantes lo han convertido en una de las principales armas ofensivas del seleccionado africano. Durante la Copa Africana de Naciones 2026 fue uno de los futbolistas más destacados del torneo y asumió un rol de liderazgo dentro del equipo.

En el mediocampo destaca también Sofyan Amrabat, quien aporta equilibrio, recuperación y experiencia internacional. El volante defensivo sigue siendo fundamental para darle orden táctico al equipo y es uno de los jugadores más importantes en la transición defensiva de Marruecos.

Otro nombre importante es Yassine Bounou, conocido mundialmente como “Bono”. El arquero fue una de las figuras de Qatar 2022 y continúa siendo garantía bajo los tres palos gracias a sus reflejos, liderazgo y experiencia en grandes escenarios internacionales.

En ataque, Marruecos también cuenta con futbolistas desequilibrantes como Abde Ezzalzouli, extremo del Real Betis, y Ismael Saibari, uno de los jugadores con mayor crecimiento en los últimos años gracias a su potencia física y versatilidad ofensiva.

Además, Marruecos posee una defensa muy sólida con jugadores como Noussair Mazraoui y Nayef Aguerd, quienes aportan experiencia europea y fortaleza defensiva.

Jugador revelación de la Selección de Marruecos

El futbolista que podría explotar definitivamente en el Mundial 2026 es Bilal El Khannouss. Con apenas 22 años, el mediocampista ofensivo ya es considerado una de las mayores promesas del fútbol africano.

Nacido en Bélgica pero internacional con Marruecos, El Khannouss destaca por su visión de juego, técnica y capacidad para romper líneas desde el mediocampo. Tras consolidarse en Europa, el joven volante llega al Mundial en el mejor momento de su carrera y muchos lo ven como el heredero creativo del nuevo proyecto marroquí.