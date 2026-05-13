Mundial 2026: Conoce a Sebastián Beccacece, DT de la selección de Ecuador

El argentino de 45 años de edad Sebastián Beccacece estará al mando de la selección de Ecuador, cuando vean acción en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, competición en la que estaban ubicados en el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Antes de lanzarse como DT principal, Beccacece fue asistente técnico de Sampaoli en varios proyectos históricos:

Universidad de Chile: Ganó la Copa Sudamericana 2011 y múltiples ligas chilenas.

Selección de Chile : Integró el cuerpo técnico campeón de la Copa América 2015.

Selección de Argentina: Trabajó en el Mundial de Rusia 2018.

Luego como entrenador principal estuvo al mando de clubes como la Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club, Elche FC, estos en periodos del 2016 hasta su salto a nivel de selecciones en el 2024.

La llegada a Ecuador y el reto del Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana lo eligió en agosto de 2024 tras la salida del español Félix Sánchez Bas y desde su llegada tiene 18 partidos dirigidos, con 8 victorias, 8 empates, apenas 2 derrotas y 29 puntos obtenidos, con solo 5 goles recibidos en toda la clasificatoria a la Copa Mundial 2026.

Ahora, el nacido en Rosario buscará llevar a un grupo con mucho talento y juventud a lo más alto de la cita mundialista.