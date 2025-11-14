A continuación las selecciones que están clasificadas para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo?
A continuación las selecciones que están clasificadas para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
- Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
- Asia: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
- África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
- Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
- Europa: Inglaterra, Francia y Croacia.
- Oceanía: Nueva Zelanda.
