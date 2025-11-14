MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  14 de noviembre de 2025 - 17:38

Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo?

A continuación las selecciones que están clasificadas para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

FOTO / Equipe de France

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
  • Asia: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
  • África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
  • Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
  • Europa: Inglaterra, Francia y Croacia.
  • Oceanía: Nueva Zelanda.
