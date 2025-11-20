MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  20 de noviembre de 2025 - 08:42

Mundial 2026: ¿Cuándo se juegan los playoffs o repechajes?

Los Playoffs Intercontinental y de UEFA rumbo al Mundial 2026 contará con la participación de seis y 16 selecciones, respectivamente.

Los Playoffs Intercontinental y de UEFA rumbo al Mundial 2026 contará con la participación de seis y 16 selecciones, respectivamente. Hay que recordar que la Copa del Mundo se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

¿Cuándo se jugarán los repechajes rumbo al Mundial 2026?

Se jugará durante el periodo internacional comprendido entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Playoffs Intercontinental

Path 1

  • Nueva Caledonia vs Jamaica

El ganador de este partido enfrentará a República Democrática del Congo

Path 2

  • Bolivia vs Surinam

El ganador de este partido enfrentará a Irak

En Guadalajara y Monterrey se disputarán los partidos.

Playoffs UEFA

Path A

  • Italia vs Irlanda del Norte
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina

La final de este vía será en Gales vs Bosnia y Herzegovina

Path B

  • Ucrania vs Suecia
  • Polonia vs Albania

La final de este vía será en Ucrania o Suecia

Path C

  • Turquía vs Rumania
  • Eslovaquia vs Kosovo

La final de este vía será en Eslovaquia o Kosovo

Path D

  • Dinamarca vs Macedonia del Norte
  • República Checa vs República de Irlanda

La final de este vía será en República Checa o República de Irlanda

FUENTE: FIFA

