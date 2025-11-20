Mundial 2026: ¿Cuándo se juegan los playoffs o repechajes? FOTO: FIFA

Los Playoffs Intercontinental y de UEFA rumbo al Mundial 2026 contará con la participación de seis y 16 selecciones, respectivamente. Hay que recordar que la Copa del Mundo se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Se jugará durante el periodo internacional comprendido entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Playoffs Intercontinental

Path 1

Nueva Caledonia vs Jamaica

El ganador de este partido enfrentará a República Democrática del Congo

Path 2

Bolivia vs Surinam

El ganador de este partido enfrentará a Irak

En Guadalajara y Monterrey se disputarán los partidos.

Playoffs UEFA

Path A

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

La final de este vía será en Gales vs Bosnia y Herzegovina

Path B

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

La final de este vía será en Ucrania o Suecia

Path C

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

La final de este vía será en Eslovaquia o Kosovo

Path D

Dinamarca vs Macedonia del Norte

República Checa vs República de Irlanda

La final de este vía será en República Checa o República de Irlanda

FUENTE: FIFA