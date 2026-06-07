Croacia superó a Eslovenia en última prueba previo al Mundial 2026

La selección de Eslovenia fue una gran prueba para Croacia , rival de Panamá en el Mundial 2026 , tras caer 1-2 contra los "Vatreni" en el Estadio Anelko Herjavec.

El equipo dirigido por Boštjan Cesar fue el último rival de Croacia antes de partir hacia la Copa del Mundo, que comenzará en Estados Unidos, México y Canadá el 11 de junio. Allí, se enfrentarán a Inglaterra, Ghana y Panamá en las acciones del grupo L.

En el minuto 51, los croatas se adelantaron gracias a un gol de Luka Modric, de 40 años, con un disparo raso y preciso desde el borde del área.

Cierre de partido con goles en el Croacia vs Eslovenia

Al 83', el equipo local cometió otro de sus varios fallos defensivos. Este, un pase erróneo de Martin Baturina, fue castigado por Andraz Šporar, quien se plantó frente a la portería croata y marcó para poner el 1-1 en el marcador. En el minuto 90, el equipo local volvió a amenazar, y en el minuto 93', Mario Pašalic sentenció la victoria local con un disparo que se coló por debajo del travesaño.

FUENTE: ESLOVENIA WEB FEDERACIÓN