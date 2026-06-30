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FUTBOL Mundial 2026 -  30 de junio de 2026 - 10:18

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver 16vos Mundial 2026

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se verán las caras en la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fecha
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver 16vos Mundial 2026Foto: FIFA

Estados Unidos es el tercer y último anfitrión de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en entrar en los dieciseísavos de final en un partido en el que se enfrentarán a Bosnia y Herzegovina en San Francisco tras imponerse en el Grupo D. Los americanos se mostraron superiores a Paraguay y Australia, y en un último partido con muchos cambio perdieron un partido con cinco goles contra Turquía en los últimos segundos.

Bosnia y Herzegovina, que se clasificó para el torneo tras dejar atrás a los cuatro veces campeones Italia en el playoff de la UEFA, terminó con cuatro puntos el Grupo C. Los balcánicos empataron contra el anfitrión Canadá, perdió contra Suiza y ganó a Catar para avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Estados Unidos ha alcanzado las rondas eliminatorias de la Copa Mundial siete veces antes, pero esta es la primera vez que lo logra Bosnia y Herzegovina, que quedó eliminada en la fase de grupos en 2014.

ESTADOS UNIDOS VS BOSNIA Y HERZEGOVINA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN 16VOS DEL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 1 de julio de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Bahía de San Francisco
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: FIFA

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