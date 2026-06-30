Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver 16vos Mundial 2026 Foto: FIFA

Estados Unidos es el tercer y último anfitrión de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en entrar en los dieciseísavos de final en un partido en el que se enfrentarán a Bosnia y Herzegovina en San Francisco tras imponerse en el Grupo D. Los americanos se mostraron superiores a Paraguay y Australia, y en un último partido con muchos cambio perdieron un partido con cinco goles contra Turquía en los últimos segundos.

Bosnia y Herzegovina, que se clasificó para el torneo tras dejar atrás a los cuatro veces campeones Italia en el playoff de la UEFA, terminó con cuatro puntos el Grupo C. Los balcánicos empataron contra el anfitrión Canadá, perdió contra Suiza y ganó a Catar para avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse