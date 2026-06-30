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FUTBOL Mundial 2026 -  30 de junio de 2026 - 08:34

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 30 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este martes 30 de junio con tres choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 30 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 30 de junio

FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este martes 30 de junio con tres encuentros de alto nivel en los dieciseisavos de final.

A primera hora, Costa de Marfil chocará con la Noruega de Erling Haaland y Sorloth en Dallas.

Tras dominar y asegurar el primer puesto del Grupo I, Francia llega al enfrentamiento de dieciseisavos de final contra Suecia en el Estadio New York New Jersey con mucha inercia a su favor. Los campeones de 2018 y subcampeones de 2022 anotaron 10 goles al golear a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos.

Finalmente, México y Ecuador cerrarán la jornada con un encuentro que promete muchas acciones.

Partidos para hoy, martes 30 de junio - Copa Mundial 2026

  • Costa de Marfil vs Noruega - Estadio de Dallas (12:00 pm)
  • Francia vs Suecia - Estadio Nueva York Nueva Jersey (4:00 pm)
  • México vs Ecuador - Estadio Ciudad de México (8:00 pm) En vivo por RPC

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