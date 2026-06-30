Ansu Fati deja el FC Barcelona y es traspasado al AS Mónaco

El FC Barcelona ha anunciado este martes el traspaso del delantero Ansu Fati al AS Mónaco por unos once millones de euros, según algunas informaciones, en una operación en la que se reserva un porcentaje de una futura venta.
En su etapa como azulgrana, Ansu Fati disputó 123 partidos oficiales y marcó 29 goles. Su traspaso ayudará al club azulgrana a conseguir el 'fair play' financiero tras liberar una importante cantidad en la masa salarial.
Agradecimiento del FC Barcelona a Ansu Fati
El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Ansu Fati por su compromiso, su dedicación y su aportación durante todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos, tanto en el ámbito personal como profesional, de cara al futuro.
FUENTE: EFE