FUTBOL Fútbol Internacional -  30 de junio de 2026 - 10:34

Ansu Fati deja el FC Barcelona y es traspasado al AS Mónaco

El FC Barcelona confirma el traspaso de Ansu Fati al AS Mónaco de Francia, tras cerrar un acuerdo.

Ansu Fati deja el FC Barcelona y es traspasado al AS Mónaco

Ansu Fati deja el FC Barcelona y es traspasado al AS Mónaco

FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona ha anunciado este martes el traspaso del delantero Ansu Fati al AS Mónaco por unos once millones de euros, según algunas informaciones, en una operación en la que se reserva un porcentaje de una futura venta.

Fati llegó al Barça en 2012, con diez años, procedente del Sevilla y después de completar toda su formación en La Masia, llegó a debutar con el primer equipo con solo 16 años y 292 días.

En su etapa como azulgrana, Ansu Fati disputó 123 partidos oficiales y marcó 29 goles. Su traspaso ayudará al club azulgrana a conseguir el 'fair play' financiero tras liberar una importante cantidad en la masa salarial.

Agradecimiento del FC Barcelona a Ansu Fati

El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Ansu Fati por su compromiso, su dedicación y su aportación durante todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos, tanto en el ámbito personal como profesional, de cara al futuro.

FUENTE: EFE

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