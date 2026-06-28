La ronda de 32 equipos en el Mundial 2026 inició este domingo con el partido entre Canadá y Sudáfrica, toda la semana tendremos encuentros de eliminatoria directa hasta llegar a los 16 equipos para los octavos de final.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 28 de junio de 2026 - 16:05
Mundial 2026: Selecciones clasificadas a los octavos de final
Arrancó la ronda de 32 equipos del Mundial 2026 y ya empiezan a conocer los clasificados para los octavos de final.
Equipos clasificados a octavos de final del Mundial 2026
- Canadá (1-0 le ganó a Sudáfrica)
Equipos eliminados en ronda de 32
- Sudáfrica
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