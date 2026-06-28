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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  28 de junio de 2026 - 16:05

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a los octavos de final

Arrancó la ronda de 32 equipos del Mundial 2026 y ya empiezan a conocer los clasificados para los octavos de final.

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a los octavos de final

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a los octavos de final

EFE

La ronda de 32 equipos en el Mundial 2026 inició este domingo con el partido entre Canadá y Sudáfrica, toda la semana tendremos encuentros de eliminatoria directa hasta llegar a los 16 equipos para los octavos de final.

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá (1-0 le ganó a Sudáfrica)

Equipos eliminados en ronda de 32

  • Sudáfrica
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